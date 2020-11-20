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Ali Babacan Erdoğan takıntısıyla başarılı olabilir mi?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğunda ve partisinin kongrelerinde çeşitli açıklamalarda bulunuyor.

Gazeteci Hadi Özışık Ali Babacan'ın son açıklamalarını değerlendirdi. Kanal İstanbul'a karşı olduğunu belirten Ali Babacan, şunları söyledi“Neymiş; ‘devlet projesi’ imiş. Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Ülkenin bu yokluğunda Kanal İstanbul diye bir projeye milyarlarca dolar para harcamaya hazırlanıyorsunuz. Tarım alanlarının suya ihtiyaç duyduğu, şehirlerimizin depreme karşı hazırlanması gereken bir dönemde Kanal İstanbul diye bir projeyi kafayı taktınız. Çünkü orada rant var.”

Sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüleyerek adeta Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rol çalıyor. Peki Ali Babacan bu yaklaşımla başarılı olabilir mi?

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