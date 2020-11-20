Mini pizza nasıl yapılır benzersiz lezzet!

Pizza sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Tahminen siz de pizzaya bayılıyorsunuz. Evinizdeki malzemelerle, dilediğiniz her an yapabileceğiniz mini pizzaların tadı leziz, yapılışı ise oldukça pratik. Siz de ailenizi oldukça sevindirecek olan mini pizzaları yapmak isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla sizler için...

Malzemeler;

500 gr un, 1.5 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvıyağ, 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 20 gr yaş maya, üzeri için 2 yumurta sarısı, peynir domates, biber.