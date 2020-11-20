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İstanbul'da köpekten kaçarken metrelerce yüksekten düştü

GÖKTÜRK'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, köpekten kaçmak isterken, bir otoparkın çıkış noktasına 6 metre yükseklikten düştü. Kolu ve kalçası kırılan Atakan'ın tedavisi devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı

Eyüpsultan Göktürk'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, arkadaşları ile oyun oynarken mahallede bulunan sahipsiz köpekler tarafından kovalanmaya başlandı. Kaçmak isteyen Mert Atakan, dengesini kaybetti ve yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir sitenin otopark çıkışına düşen talihsiz çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Atakan'ın kolunda ve kalçasında kırıklar olduğu öğrenildi. Mert Atakan'ı kovalayan 2 köpek ise belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Aynı bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise başıboş halde gezen köpeklerin çokluğundan dert yanıp, daha önce kendilerine de saldırdıklarını söyledi.

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