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Bülent Arınç ''Ey hakim ve savcılar''

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’tan gündemi karıştıran açıklamalar…

Habertürk ekranlarında konuşan Bülent Arınç gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak'ın istifa sürecinden, Demirtaş'ın tutukluluğuna kadar birçok farklı konu da önemli açıklamalarda bulunan Arınç, hakim ve savcılara gözdağı vermekten de geri durmadı. Arınç'ın açıklamaları siyaset çevresinde hemen yankı buldu.

Önceki gün katıldığı canlı yayında HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala 'nın tutukluluğu hakkında konuşan Arınç, hakim ve savcılara seslendi ''Ey hakim ve savcılar... Osman Kavala'nın hala tutuklı kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım.''

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