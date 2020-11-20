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DÜNYA

ABD'de acımasız adam tren bekleyen kadını raylara itti

ABD'nin New York kentinde evsiz bir kişi, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına itti. Şans eseri kurtulan kadının yaşadıkları, kamerada an be an kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. New York'un Manhattan yakasında Union Square metro istasyonunda meydana gelen olayda; evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati, tren bekleyen bir kadını yaklaşmakta olan trenin altına itti. Raylara düşen kadın, şans eseri olayı hafif yaralarla atlattı. O anlar, metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, elektriği keserek kadını tren vagonunun altından çıkardı. Hafif yaralı kadın, Bellevue Hastanesine kaldırılırken; kadını raylara iten Aditya Vemulapati gözaltına alındı.

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