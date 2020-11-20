ABD'de acımasız adam tren bekleyen kadını raylara itti

ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. New York'un Manhattan yakasında Union Square metro istasyonunda meydana gelen olayda; evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati, tren bekleyen bir kadını yaklaşmakta olan trenin altına itti. Raylara düşen kadın, şans eseri olayı hafif yaralarla atlattı. O anlar, metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, elektriği keserek kadını tren vagonunun altından çıkardı. Hafif yaralı kadın, Bellevue Hastanesine kaldırılırken; kadını raylara iten Aditya Vemulapati gözaltına alındı.