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Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 11. yeni bölümüyle 24 Kasım 2020 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 24 Kasım 2020 Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

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