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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine koronavirüs hakkında konuşarak başlarken yaptığı açıklamalarında şu sözlere yer verdi: Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz."

Aşı hakkında konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız." dedi. Erdoğan, konuşmalarında Almanya'da 2 Türk'ün ürettiği aşıya dair de konuştu.

Detaylar gelecek...

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