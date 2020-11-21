Hamsi kuşu nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Hamsinin balık tezgahlarında yerini almasıyla birlikte en çok araştırılan tariflerden biri de hamsi kuşu oldu. Pratik tarifiyle kısa sürede sofraları şenlendirecek olan hamsi kuşu yapımında iri ve etli hamsiler kullanmak püf noktalardan sadece biri. Peki, hamsi kuşu yaparken başka nelere dikkat etmeli? İşte, gerekli malzemeler...

Malzemeler;

Yarım kilo hamsi, 100 gr kasar peyniri, bir tutam maydonoz, bir iki dal yeşil soğan, bir bardak un, bir bardak mısır unu, 3 yumurta, tuz, kızartmak için sıvı yağ.