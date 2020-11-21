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Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 8. yeni bölümüyle 25 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 25 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile; hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

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