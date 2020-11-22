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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Bülent Arınç çıkışı! Fitne ateşi yakılmak isteniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sözleri için de "fitne" uyarısı yapıp, kendisi ve AK Parti adına Arınç'ın konuşamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona yasaklarına uyulmadığı takdirde yeni yasaklar getirileceğini söyledi. Burdur, Gümüşhane, Isparta, Sinop ve Kastamonu il kongrelerine video konferansla katılan Erdoğan, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrılarına da cevap verdi. Erdoğan, "Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Reform gündemiyle yeni fitne ateşi yakmak istiyorlar

- Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Velev ki geçmişte birlikte çalışmış bile olsak

- Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir.

Erdoğan ve arkadaşları tarafından asla savunulamaz

- Biz Kobani'yi unutamayız. Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle, Yasin Börü'lerimizi şehit edenlerle aynı safta olamayız.

- Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz.

- Onların savunmasını yapmaya kalkanlar kusura bakmasınlar. Ama AK Parti olarak biz Diyarbakır'da öldürülen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bülent Arınç canlı yayında ne demişti?

Bülent Arınç, Habertürk'ün canlı yayınında "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız da, Adalet Bakanımız da tutuksuz yargılamadan yanayız"demiş ve Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarını eleştirmişti. Arınç, tutuklama kararı veren hakimlere, Ergenekon hakim ve savcılarının son durumunu göstererek gözdağı vermişti.


Gezi'nin finansörleriyle hiçbir zaman birarada olamayız

- Özellikle gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık bundan sonra da olmayız.

- Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız.

İstikametimizde en küçük bir değişiklik yok

- Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız.

- Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

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