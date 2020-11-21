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Sergen Yalçın, Başakşehir maçı sonrası konuştu

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Zor bir periyodun içinden geçiyoruz. Önümüzde zorlu haftalar var. Eksik oyunculara rağmen yerine oynayan arkadaşların mücadelesi iyi, bizi mutlu etti. İlerisi için önemli bir galibiyet aldık. En azından önümüze biraz daha umutlu ve mutlu şekilde bakabiliyoruz." dedi.

Rakipleri karşısındaki 45 dakikalık oyundan geleceğe dair umut hissettiklerini vurgulayan Yalçın, "Performansımızı biraz daha yukarı çıkarabilirsek iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Başakşehir güçlü takım. İkinci yarıda baskı yedik, bunu bekliyorduk. Bu baskıdan çıkışı da konuşmuştuk ama çıkamadık. 3-0'dan sonra kolay olabilirdi ama maalesef oyuncularımız 'oyun bitti' diye rahat tavır alınca 2 gol yedik. Bu tür zor maçlarda nasıl oynamaları gerektiği konusunda oyuncuları hazırladık. İkinci yarı iniş çıkış oldu ama zor müsabaka olduğunu düşünmüyorum. Biraz bocalama oldu, her takımda olabilir." diye konuştu.

Yalçın, Medipol Başakşehir karşılaşmasını geride bıraktıklarını ve Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini dile getirdi.

Medipol Başakşehir karşısında ilk 45 dakika istedikleri ruhun sahada olduğunu anlatan Yalçın, "Oyuncuların hepsi maksimum konsantrasyon gösterdi. İki basit gol yedik, rahatlık futbolda çok sorunlu bir durum. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

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