İstanbul'daki AVM'de skandal görüntüler

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlama getirilirken saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verildi.

Kısıtlamanın ardından AVM'lerdeki restoran bölümlerinde masalar kaldırılırken burada bulunan işletmeler paket servisi vermeye başladı. AVM'lerde bugün yaşananlar ise yasağın çok da etkili olmadığını gösterdi.

AVM'ler piknik alanına döndü

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde AVM'lerin restoran katlarında paketle servislerini alan müşterilerin yemeklerini yine aynı yerde yedikleri görüldü.

Başak Sayan'dan tepki

AVM'lerdeki yemek rezaletine bir tepki de Başak Sayan'dan geldi. Instagram hesabından AMV'ye geldiklerini ve paket servis alıp eve dönmek isterken kimsenin yasakları takmadığını söyleyen Sayan, AMV yönetiminin masaları kaldırmadığını insanların yan yana masalarda yemek yediklerini yazdı.