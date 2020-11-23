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İYİ PARTİ

Ümit Özdağ'dan Merak Akşener'e bomba sözler

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kongre sonrası tüm sorunlara rağmen susmayı tercih ettiğini; ancak Genel Başkan Meral Akşener'in kendisine randevu vermediğini söyledi. Özdağ, partiyi kuranların partiden tasfiye edildiğini ileri sürdü.

İSTANBUL Milletvekili Ümit Özdağ, "bugüne kadar neden sustuğu" sorusuna cevap verdi. HDP ile aynı masada yeni anayasanın konuşulduğunu; ancak bunu bugüne kadar dillendirmediğini söyleyen Özdağ, Meral Akşener'in kendisiyle birlikte partiyi kuranları tasfiye ettiğini ileri sürdü.

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını cevaplayan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kendisi gibi milliyetçi isimleri partiden uzaklaştırdığını, milletvekili sıralamalarında geri sıralara attığını söyledi.

"Milliyetçiler partiden dışlandı"

"Bugüne kadar neden sustunuz" sorusuna 2018'deki HDP ile yeni anayasa için masaya oturulduğundan bugüne kadar bazı şeyler için partide mücadele ettiğini anlatan Özdağ, İYİ Parti'de milliyetçi isimlere yönelik sistemli bir dışlanma politikası yürütüldüğünü iddia etti.

"İYİ Parti'de ideolojik kavga var"

Akşener'in kendisiyle ilgili Eylül ayında bir kamuoyu araştırması yaptırttığını da anlatan Özdağ, kongre sonrası sustuğunu ve Akşener'den randevu beklediğini söyledi. Buna rağmen Akşener'in kendisiyle konuşmadığını anlatan Özdağ, İYİ Parti'de ideolojik bir kavga ve kırılma olduğunu ileri sürdü.

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