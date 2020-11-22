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Fatih Altaylı maskeyle çıktı salgın için uyardı

Habertürk'te Fatih Altaylı ve konukları, Teke Tek programına bu kez maskeyle çıktı. Rehavet halinde koronavirüsün daha da yaygınlaşacağını söyleyen Altaylı, tedbirli davranmazsak iki hafta sonra hepimiz evlere tıkılırız uyarısında bulundu.

Fatih Altaylı, Habertürk'teki Teke Tek programına konuklarıyla birlikte maskeyle katıldı.

Bundan sonra programlara maskeyle çıkacaklarını söyleyen Altaylı, maskesiz programa çıktıklarında rehavete neden olduklarını, bundan sonra rehavete yer olmadığını anlattı. Dikkatli davranılmadığı için yasakların yeniden geldiğini söyleyen Altaylı, şöyle konuştu:

"Rehavete kapıldığımız için yasaklar yeniden geldi. Bu yüzden rehavet yok. Yasaklar önemli. Eğer yasakların artmasını daha da şiddetli hale gelmesini istemiyorsanız yani haftasonu sokağa çıkma yasağı, bütün iş yerlerinin kapanması, şehirlerarası yolculuk yasağı gelmesini istemiyorsanız maskeye dikkat edin. Etmezseniz iki hafta sonu hep beraber eve tıkılırız."

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