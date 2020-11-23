Çin'de binlerce insan karantinaya alındı

Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde çalışan 39 yaşındaki bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı. Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek havalimanından çıkışları yasakladı.

39 yaşındaki havalimanı çalışanın eşinin de Kovid-19’a yakalandığı ve Shanghai Pudong Hastanesinde hemşire olduğu aktarıldı. Hastane, günlük ayakta tedavi ile acil servisleri askıya alırken; çiftin çocuklarının gittiği okul ise kapatılarak uzaktan eğitime geçti.

Havalimanın ardından Şangay’da bulunan Güney Demiryolu İstasyonu’nda kapatıldığı iddia edildi.