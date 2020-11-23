Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı

Şimdilerde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde kendi adıyla bir şampuan ürettirdi. Seray Sever ise birlikte çalıştığı arkadaşı Saraçoğlu'nun şampuanının reklamını yapmak için evinin salonunda saçlarını yıkadı. Aynı şekilde Gülşah Saraçoğlu da kendi şampuanının tanıtımı için banyo yaptığı anları paylaştı.

Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımlarını gören Ebru Polat ise harekete geçti. Aylar önce çıkardığı şampuanının çok satıldığını ve beğenildiğini vurgulayan Polat, "Gülşah'cım seni çok severim, bunu sen de biliyorsun. Ama konu şampuan ise son 8 ayda Türkiye'de en çok satan şampuan markası benim markam. Bunu güzel bir şekilde araştırabilirsiniz. Markamızı bu şekilde tanıtacaksak o zaman meydan okuyalım" diyerek banyoda saçlarını yıkadığı anları paylaştı.