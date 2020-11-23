Erol Köse'den bomba iddia: Hülya Avşar İbo'nun kapısında yattı

Hülya Avşar İbo Show'a konuk oldu. İkilinin uzun yıllar sonra birlikte görünmesi hayranlarını mutlu etti. Yayında birlikte Mavi Mavi şarkısını söyleyen ünlü ikiliden İbrahim Tatlıses o anlarda kendine hakim olamadı ve ağladı.

O görüntülerin olay olmasının ardından UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Erol Köse ve Lerzan Mutlu’nun sunduğu 'Pişti' adlı programda 30 yıllık İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar defteri açıldı.

Erol Köse, ikilinin bir zamanlar aşk yaşadığını söyleyerek, Avşar Kızı’nın o zamanlar İbrahim Tatlıses'e deli divane aşık olduğunu ve Tatlıses’in kapısında yattığını iddia etti.