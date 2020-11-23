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Metro Turizm'de yine cinsel taciz skandalı! Şok eden görüntüler kamerada

Taciz vakalarıyla sık sık gündeme gelen Metro Turizm'de yeni bir skandal video gündeme geldi.

Kayseri'den Çorum'a giden 19 yaşındaki erkek A.C.G. 12 Eylül 17.00'de Metro Turizm'in otobüsüne bindi. 35 numaralı koltuğa oturan A.C.G.'nin yanına bir süre sonra 60 yaşlarındaki otobüsün ikinci şoförü F.H. geldi. A.C.G., F.H.'ye otobüsün Çorum'a ne zaman varacağını sordu ve sohbet başladı. 

F.H., A.C.G.'ye nereli olduğunu sordu, A.C.G. de Çorumlu olduğunu söyleyince, "Çorum'un adamı şort giyer mi?" ifadelerini kullandı. A.C.G., Çorum'un insanının mert olduğunu söyledi. Bu konuşmadan sonra F.H., A.C.G.'nin bacağını okşamaya başladı.

Genç çocuk yardım istedi
Taciz eden Metro Turizm çalışanının çocuğun cinsel organına dirseğiyle teması net bir şekilde görülüyor. Şikayetçi olmasının üzerinden 2 ay geçtiğini ifade eden genç çocuk konuyla ilgili yardım istedi.

"Otobüs mola verince tuvalete gidelim"
Yaşananları A.C.G. ifadesinde "sağ eli ile şortumun üstünden cinsel organımı okşadı. "Yapma" dedim. Şahıs bu sefer 'senin kuşun uyuyor galiba' dedi, elini şortumun içine soktu cinsel organımla oynamaya başladı. Bana, 'istersen oral seks yapayım sana 200 TL vereyim' dedi. Ben olmaz deyince "o zaman sana 500 TL vereyim sen de bana bir şeyler yap" dedi. Ben de 'olmaz' dedim. O sırada otobüs halen hareket halindeydi. Bana "otobüs mola verince tuvalete gidelim, yada otobüsün alt katına inelim" dedi, 'olmaz' dedim. Şahıs yine ara ara şortumun üzerinden ara ara okşamaya devam ediyordu, ben 'yapma' dedim. O sırada aracın muavini bize doğru geldi, şahıs şarj aletimi alarak ilk oturduğu yere geçti. Muavin gitti, tekrardan şahıs etrafa baktı ve bana ait olan şarj aletini alarak iki bacağımın arasından ön koltuk arkasındaki file kısmına koydu ancak yavaş hareket etti, dirseği ile cinsel organıma dokunuyordu. Ben yine tepki gösterdim." diyerek anlattı. 

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