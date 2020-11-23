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Elmalı kek nasıl yapılır yumuşacık lezzet!

Yumuşacık ağızda dağılan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz! İşte enfes elmalı kek tarifi...

Elmalı kek sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok sevilen ve tercih edilen bir tatlı türüdür. Bu keki pişirmek için mutlak bir tarife bağlık kalmak zorunda değilsiniz ancak dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Eğer siz de 'elmalı kek nasıl yapılır' sorusunun yanıtını araştırıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte, mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz elmalı kek tarifi…

Malzemeler;

1 su bardağı şeker, 3 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvıyağ, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ,3 adet kırmızı elma.

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