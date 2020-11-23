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Enes Batur trafik kazası geçirdi! Ölümden döndüğü kaza kamerada

Youtuber Enes Batur'un Etiler’de kullandığı lüks otomobille kaza yapmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce refüjde bulunan ağaca çarpan aracın sonra takla attığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı

Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.

Feci kazada Batur’un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Batur’un kontrolünde alkol tespit edilmezken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etmişti.

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