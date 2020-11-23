Seren Serengil'den Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer hakkında yeni iddia

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci’yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. İhaneti öğrenen Selin Ciğerci ise Emirbayer’i bularak boğazına bıçak dayadı ve “kocama yaklaşma” diye tehdit etti. Seren Serengil yaşanılan olayları Melisa Emirbayer’in kendisine anlattığını söyledi. Seren Serengil’in yaptığı açıklamalardan sonra Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer sosyal medya hesaplarından çıkan haberleri yalandı.

Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer’den gelen yalanlamalardan sonra Seren Serengil, 23 Kasım Pazartesi günü yayınlanan programda Melisa Emirbayer’in kendisine yolladığı ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı. Melisa Emirbayer ile aralarında geçen konuşmanın ses kaydını yayınlayan Serengil çarpıcı bir iddiayı gün yüzüne çıkarttı. Ses kaydında Seren Serengil, eski Survivor yarışmacısından Selin Ciğerci’nin boğazına bıçak dayadığı anları anlatmasını istedi. Ünlü sanatçının ses kaydına mesajla cevap veren Emirbayer, ‘Sen şey de Seren Abla, içeri giriyor zorla bıçakla. Oda oda arıyor. Bulunca bıçağı dayıyor ben sana detaylı anlatacağım nasıl geliştiğini. Sonra vurmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.