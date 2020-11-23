Portakallı kereviz yemeği nasıl yapılır?

Kereviz mis gibi kokusu ve birbirinden faydalı özellikleriyle kış aylarının mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerinin başında geliyor. Sizin için bu kez portakal suyunun da lezzetini ve şifasını taşıyan, rengiyle göz alan enfes bir portakallı kereviz yemeği hazırladık. Zeytinyağlı sevenlerin bayılacağı tarifimiz adım adım aşağıda. Afiyet olsun…

Malzemeler;

3 adet kereviz, iki orta boy soğan, 2 adet portakal, bir tutam taze kereviz yaprağı, zeytinyağı, tuz, limon.