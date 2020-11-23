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Büyük entrika: Melisa-Seren-Selin üçgeninde son durum

Selin Ciğerci'yi Gökhan Çıra Melisa Emirbayer ile aldattı iddiasındaki skandallar giderek büyüyor. Emirbayer, Seren Serengil beni kandırdı deyince Serengil, ses kayıtlarını yayımladı.

Selin Ciğerci'yi Gökhan Çıra Melisa Emirbayer ile aldattı iddiasındaki skandallar giderek büyüyor. Emirbayer, Seren Serengil beni kandırdı deyince Serengil, ses kayıtlarını yayımladı. İddiaya göre, Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi, sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Ciğerci, Emirbayer’i bulup, boğazına bıçak dayayarak ''kocama yaklaşma'' diye tehdit etti. Skandal olayı duyuran Seren Serengil, bunları kendisine Emirbayer’in anlattığını söyledi.

Melisa Emirbayer, magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Seren Serengil'in dediği her şey doğrudur. Maruz kaldığım tehditler vb. her şey doğrudur. Aslı olmayan üstüme atılan iftiralar için savcılığa başvuruda bulunuldu. Buradan yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.

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