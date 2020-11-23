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Masterchef Uğur Deniz Yılmaz olayının perde arkasında neler yaşanıyor?

Masterchef Uğur Deniz Yılmaz diskalifiye oldu twitter'da 8 sene önce yazdıklarını başını yaktı. Bu akşam yayınlanacak Masterchef'in yeni bölümlerinde olmayan Uğur Deniz Yılmaz yarışmadan ayrıldı.

Masterchef yarışmacılarından 26 yaşındaki Uğur Deniz Yılmaz, Acun Ilıcalı tarafından kovuldu. Acun Ilıcalı haberi "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" sözleriyle duyurdu. Peki Uğur Deniz Yılmaz ne yazmıştı ki yarışmadan kovuldu... 

Uğur Deniz Yılmaz'ın başını yakan twitleri oldu. 18 yaşındayken yazdığı twitlerin bazıları edep sınırlarını zorlarken, bazıları ırkçı bazıları da hakaret içerikli... İşte o twitleri:

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