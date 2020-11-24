BIST 1.314
DOLAR 7,88
EURO 9,33
ALTIN 478,60
MEDYA

Kefaret 2. bölüm fragmanı

Kefaret dizisi 2. yeni bölümüyle 29 Kasım 2020 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Kefaret'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kefaret 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Kefaret 29 Kasım 2020 Pazar akşamı FOX'ta...

Müzik öğretmeni Zeynep, beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.
Sinan komiser, Zeynep'i terk etmedi.
Sinan, Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep, kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep, el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
Bir fazlasıyla!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç istifa etmeyi düşünüyor mu?
İzmir'de içme suyuna zam üstüne zam!
İYİ Partili Buğra Kavuncu: Hesabını soracağım
Bakan Ziya Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı
İrini Operasyonu Komuta Merkezi kabul etti: 'Türkiye'den yanıt gelmeden gemiye çıktık'
Mersin'de anne ve iki çocuğu koronavirüsten yaşamını yitirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bülent Arınç istifa edecek mi? Hadi Özışık'a açıklamalar yaptı
Ramo 22. bölüm fragmanı
Çukur 105. bölüm ilk sahne: 4. sezon 13. bölüm
Buğra Kavuncu: FETÖ hain bir terör örgütüdür
Buğra Kavuncu: Kesinlikle FETÖ'nün derneklerinde çalışmadım
Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı
Bülent Arınç istifa mektubunu cebine koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul edecek mi?
Mucize Doktor 39. bölüm 2. fragmanı