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İYİ PARTİ

Buğra Kavuncu: FETÖ hain bir terör örgütüdür

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hakkındaki iddiaları Habertürk'te ekranlara gelen Fatih Altaylı ile Teke Tek'te cevaplaladı.

Hakkındaki iddiaları Habertürk'te ekranlara gelen Fatih Altaylı ile TekeTek'te cevaplayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "FETÖ hain bir terör örgütüdür. Yunan'ın yapamadığını yapmaya çalıştı. İnsanların hayatı mahvoldu. Bedelini ödemek zorundadır. Ben hiç okullarına da gitmedim. Bank Asya'da hesabım da olmadı" ifadelerini kullandı.

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