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Ağrı'da aşırı hızın sonu kötü bitti! Kamyonete arkadan çarptı

İhlas Haber Ajansı

AĞRI'da Yeni Van Caddesi'nde aşırı hız yapan bir araç inşaat malzemesi yüklü kamyonete arkadan çarptı.

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Ağrı'da aşırı sürat yapan bir araç kazaya neden oldu. İbrahim Yıldız hakimiyetindeki 34 ZL 7316 plakalı aracın aşırı sürat yapması sonucu sürücüsü belirlenemeyen 04 AB 045 plakalı inşaat malzemesinin yüklü olduğu kamyonete arkadan çarpması sonucu kaza oldu. Meydana gelen kazada ölü ve yaralı olmazken her 2 araçta da maddi hasar oluştu.
Kazaya karışan araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla başka bir yere çekildi.

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