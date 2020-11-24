Ozan Tufan: Crystal Palace'ın kapısından döndüm yerime Sörloth'u aldılar

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Premier Lig'e transferinin direkten döndüğünü söyledi.

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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan daha önce La Liga'dan ve Premier Lig'den transfer teklifleri almıştı. Goal Türkiye, Fenerbahçe'nin oyuncusu Ozan Tufan'la röportaj yaptı. Röportajda birçok konuya değinen Ozan, Premier Lig'e transfer olamama hikayesini de anlattı.

'Benim yerime Sörloth'u aldılar'

Ozan, "Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik. Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace'ta Sako sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim gerçekleşmedi. Benim yerime Sörloth'u aldılar. Bu konunun detayları çok bilinmez ancak başımıza böyle bir şey gelmişti" dedi.

'Fenerbahçe'de şu an çok mutluyum'

Fenerbahçe'de kalmasını ise takımın projesine bağlayan Ozan, "Fenerbahçe, burada önüme bir plan konuluyor ve bu plan beni tatmin ediyor, sonra da burayla sözleşme yeniliyorum. Bu transfer döneminde de ilgilenenler oldu, Rus kulüpleri özellikle. Ancak Fenerbahçe'de şu an çok mutluyum ve tek bir konuya kanalize olmuş durumdayız: Şampiyonluk" dedi.