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Esra Ruşan kimdir kaç yaşında Masumlar Apartmanı Esra dizileri

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin en yakın arkadaşı Esra karakterine hayat veren oyuncu Esra Ruşan 6 yıllık eşi Fatih Kızılgök'ten ayrıldı. Bu haberin ardından Esra Ruşan kimdir, aslen nereli ve boşandığı eşi Fatih Kızılgök kimdir araştırması başladı. İşte Esra Ruşan hayatı ve dizileri...

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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin en yakın arkadaşı olan Esra karakterine hayat veren oyuncu Esra Ruşen 6 yıllık eşi film yönetmeni Fatih Kızılgök ile ayrıldı. Peki Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

“Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök, 6 yıllık evliliklerini noktaladı.

Geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

Esra Ruşan kimdir?

1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 

2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynadı.

2012'de Ustura Kemal'de rol alan oyuncu, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterini oynuyor.

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