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Sakarya'da 85 yaşındaki adam feci şekilde can verdi! Metrelerce sürüklendi

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 85 yaşındaki şahıs, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon şoförü kaza sonrası kaçarken, çevre sakinleri bölgede çok sayıda kaza olduğunu ve acil çözüm bulunması gerektiğini belirttiler.

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Kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TOKİ konutları şeridinden adliye şeridine doğru karşıdan karşıya geçmek isteyen Osman Püskül (85), Karasu istikametinden Kocaali istikametine doğru seyir eden hafriyat kamyonunun altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirlerken, polis yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Savcı incelemesi sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


"Buraya acil çözüm bulunmalı"
Bölgede birçok kaza meydana geldiğini belirten çevre sakinleri, alt geçidin atıl bir durumda olduğunu ve kullanılmadığını belirttiler. Önlem alınmadığı takdirde daha çok kişinin hayatını kaybedeceğini dile getiren çevre sakinleri, “TOKİ içerisinde okul var. Öğrenciler bu yoldan sık sık karşıya geçiyor. Alt geçit atıl durumda ve kullanılamıyor. Buraya acil çözüm bulunmalı, yoksa daha çok can kaybı yaşanır” dediler.

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