Erol Bulut'un tatlı derdi! Derbide kime şans verecek

Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta ağları sarsan Mert Hakan, Ozan'ın yerine göz koydu. Forma rekabeti kızışırken Beşiktaş maçı öncesi F.Bahçe hocası Erol Bulut'u seçim sıkıntısı sardı.

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Transfer döneminde fırtına estirip iki farklı takım kuracak bir kadro oluşturan Fenerbahçe'de oyuncular form tutmaya başlayınca teknik direktör Erol Bulut tercih sıkıntısına düştü.

En büyük rekabetin Caner ile Novak arasında olması beklenirken savaş ön tarafta kızıştı. Pozisyonu olmamasına rağmen Mert Hakan'ın yokluğunda on numarada harika işler çıkaran Ozan Tufan'ı dinlendirmek isteyen Erol Hoca kafasını karıştıracak bir performansla karşılaştı. Derbi öncesi, "Mert Hakan mı Ozan Tufan mı?" sorusu Fenerbahçe'nin en büyük derdi oldu.

Pelkas formda

Bu ikili arasında bir tercih yapmak zorunda olan Erol Bulut'un elindeki diğer seçenek ise her iki yıldızı aynı anda sahaya sürüp Pelkas'ı yedek soyundurmak ki, Yunan oyuncu da son derece formda.

Golcü belirsiz

Öte yandan Erol Hoca’nın kararsız kaldığı bir diğer mevki de santrfor. Ne Samatta ne de Cisse henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Stoper tercihini ise Gökhan'ın durumu belirleyecek. Eğer tecrübeli oyuncu derbiye yetişirse Bulut, Serdar ve Lemos arasında seçim yapacak. Solda ise Caner'in formasını geri almasına kesin gözüyle bakılıyor.