Avukatlık ücretlerine yüzde 20 zam! İşte yeni tarife
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarifeye, geçen yıla oranla ortalama yüzde 20 zam yapıldı.Abone ol
450 TL olan "Bir saate kadar büroda sözlü danışma" ücreti 540 TL'ye yükseldi.
Avukatlara hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Ortalama yüzde 20 zamlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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