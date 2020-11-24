BIST 1.325
DOLAR 7,88
EURO 9,34
ALTIN 478,60
HABER /  OTOMOBİL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

General Motors 5,9 milyon aracını geri çağıracak

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), General Motors'un (GM) Takata hava yastığındaki problem nedeniyle 5,9 milyon kamyonet ve SUV model aracını geri çağırması gerektiğine karar verdi.

Abone ol

NHTSA'dan yapılan açıklamada, GM'nin 2007-2014 yıllarında üretilen kamyonet ve SUV modellerinde hava yastıklarının geri çağrılan diğer Takata hava yastıklarında olduğu gibi yüksek ısıya ve neme uzun süre maruz kaldıktan sonra patlama riski altında olduğu belirtildi.

NHTSA’nin kararının GM’ye maliyetinin 1,2 milyar dolara mal olması hesaplanıyor.

Dünya çapında birçok otomobil üreticisi söz konusu hava yastığı sorunu nedeniyle araçlarını geri çağırırken, GM, geri çağırmayı önlemek için NHTSA'ya başvuruda bulunmuştu.

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2021'de ortalama maaş zammı yüzde 17 olacak! Özel sektörde çalışanlar dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika İzmir'e yeni koronavirüs yasakları geldi
Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı! Yükseliş sürüyor
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız
Sakarya'da 15 yaşında genç üvey babasını öldürdü! Bakın neden yapmış
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 12 bin personel alınacak
MHP'den Bülent Arınç değerlendirmesi! 'Arınç'ın koruması kalktı bileti kesildi'
ÖNCEKİ HABERLER
Terörist Hizret Çalkın'ın üstüne çizik atıldı
Denizli'de belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firmasından büyük vurgun
Avukatlık ücretlerine yüzde 20 zam! İşte yeni tarife
Erol Bulut'un tatlı derdi! Derbide kime şans verecek
Heyecan başladı! Efsane cuma indirimlerinde bunlara dikkat!
Durum vahim! Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı zirve yaptı
Yorumlar