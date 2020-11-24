BIST 1.323
DOLAR 7,88
EURO 9,35
ALTIN 478,60
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Denizli'de belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firmasından büyük vurgun

Denizli'de bir yapı denetim firması, iskan ruhsatını almak için belediye çalışanlarının sistem şifrelerini ele geçirdi. Sahte evraklarla harç ve diğer ücretleri ödemeden sahte belgeyle birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıkan şebekeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 550 bin TL kamu zararı oluşturan 16 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı.

Abone ol

Denizli'de bir yapı denetim firması, iskan ruhsatını kolaylıkla almak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Belediye çalışanlarının sistem şifrelerini ele geçiren şebeke, bu şifreler ile sisteme girerek sahte evraklar düzenledi. İskan ruhsatını kolaylıkla almak isteyen şebeke, düzenledikleri sahte evraklarla harç ve diğer ücretlerini ödemeden birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıktı.

Kamuya büyük zarar 

Belediyenin durumu fark etmesi üzerine savcılığa sunduğu dosyada yapılan incelemede ortaya çıkan bilanço ise görenleri hayrete düşürdü. 47 ayrı dosyada toplam 145 bin 372 metrekare inşaat alanın bulunduğu ve 551 bin 909 TL kamu zararı oluştuğu ortaya çıktı.

16 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri ortaya çıkan yolsuzluk sonrası harekete geçti. Görevi ihlal suçundan 8 belediye personeli ile resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçundan yapı denetim firması yetkili ve çalışanın içinde olduğu toplam 16 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı! Yükseliş sürüyor
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız
Sakarya'da 15 yaşında genç üvey babasını öldürdü! Bakın neden yapmış
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 12 bin personel alınacak
MHP'den Bülent Arınç değerlendirmesi! 'Arınç'ın koruması kalktı bileti kesildi'
Şike yaptı denilen Muğdat Çelik kendini savundu: Ha maç satmış ha karısını satmış
ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'un tatlı derdi! Derbide kime şans verecek
Heyecan başladı! Efsane cuma indirimlerinde bunlara dikkat!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan öğretmenler günü mesajı
İzmir’de yeni Covid-19 tedbirleri
Cezayir'de yakalanan firari FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
Bülent Arınç ne dedi Demirtaş açıklaması istifa mı getiriyor?
Yorumlar 1 yorum