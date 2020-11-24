Bülent Arınç ne dedi Demirtaş açıklaması istifa mı getiriyor?

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç'ın ismi son günlerde siyaset dünyasında sık sık geçiyor. Açıklamaları ile zaman zaman tepki çeken Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkınsa sözleri Erdoğan'ı kızdırdı. Peki Bülent Arınç ne dedi, Demirtaş açıklaması nedir?

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Açıklamaları ile son günlerde şimşekleri üzerine çeken Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç ne dedi, Demirtaş açıklaması nedir ve neden Cumhurbaşkanı Erdoğan kızdı araştırması vatandaşların gündeminde. Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili "Tahliye edilmesi lazım" sözlerine en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki Bülent Arınç ne dedi, işte açıklaması ve gelen tepkileri...

Arınç ne demişti: Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Demirtaş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."

Erdoğan ne dedi:

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" dedi.