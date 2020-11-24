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Sivas'ta yeni doğmuş bebeği çıplak halde araziye bıraktılar

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta bugün insanlık öldü. Boş bir arsaya yeni doğmuş erkek bebek çıplak halde bırakıldı. Vicdansızların ölüme terk ettiği bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için araştırma başlattı.

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