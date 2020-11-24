Vücudunun yarısını kaybetti doktorlar 6 kez 'yaşamaz' dedi o hayata tutundu

"Yaşam ya da ölümün seçimiydi'

ABD medyasına konuşan Schauers, “Kaza anında bilincim açıktı. Forkliftin üzerime düştüğünü ve vücudumu ezdiğini gördüm. Belimden aşağısının alınması gerekiyordu. Bu çok zor bir seçim değildi. Yaşam ya da ölümün seçimiydi. Sabia ve ailem ne olursa olsun yanımda olacaklarını garanti ederken, bu benim için gerçekten zor bir seçim değildi” ifadelerini kullandı.