Bülent Arınç görevi nedir 2020 Bülent Arınç ne yapıyor?

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç'ın ismi son günlerde siyaset dünyasında sık sık geçiyor. Açıklamaları ile zaman zaman tepki çeken Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkınsa sözleri Erdoğan'ı kızdırdı. Peki Bülent Arınç ne dedi, görevi nedir?

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Açıklamaları ile son günlerde şimşekleri üzerine çeken Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç ne dedi, Demirtaş açıklaması nedir ve neden Cumhurbaşkanı Erdoğan kızdı araştırması vatandaşların gündeminde. Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili "Tahliye edilmesi lazım" sözlerine en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki Bülent Arınç ne dedi, işte açıklaması ve gelen tepkileri...

Arınç ne demişti: Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Demirtaş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."

Erdoğan ne dedi:

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" dedi.

Bülent Arınç kimdir: Arınç, aslen Manisalı'dır. 25 Mayıs 1948 tarihinde Jandarma Astsubayı İbrahim Arınç ile Sevdiye Arınç'ın dördüncü çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken babasını kaybetti. Lise eğitimini Manisa Lisesi'nde tamamlamasının ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve uzun süre Manisa'da serbest avukatlık yaptı.

Gençlik yıllarından itibaren siyasetle ilgilenen Arınç, genel başkanlık görevini Necmettin Erbakan'ın üstlendiği Millî Selamet Partisi'nin (MSP) Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı ve Manisa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.13 Ekim 1985'te Refah Partisi'nin İzmir'de düzenlediği Refah Gecesi'nde yapılan konuşmalar nedeniyle daha sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Arınç'a, yargılama sonunda 2 yıl hapis cezası verildi ancak Yargıtay hapis cezasını iptal etti.

Arınç, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Belediye Başkan adayı olsa da yine başarısız oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ve ilk defa milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu´nda çalıştı. 1999 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilliği görevini icra etti.

Bülent Arınç'ın görevi: Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak mecliste yer aldı. Kasım 2002 TBMM Başkanlığı seçimi'nde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Yapılan seçimde TBMM Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde tekrar seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü. Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.