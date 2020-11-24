BDDK'dan normalleşme hamlesi! Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosu düzenlemesini yürürlükten kaldırdı.

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BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, aktif rasyosı hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararları'nın 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Nisan ayında uygulanması kararlaştırılan aktif rasyosu mayıs ayından itibaren yürürlükteydi. Daha önce normalleşme adımları kapsamında ağustos ve eylül aylarında aktif rasyosu revize edilmişti.

Düzenlemede daha önce iki kere esnekliğe gidilmiş, bankaların uygulamaya yüzde 100 uygunluk şartı önce yüzde 95'e sonra yüzde 90'a indirilmişti.

Aktif rasyosu nedir?

Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor.

Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.