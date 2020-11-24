BIST 1.319
DOLAR 7,97
EURO 9,48
ALTIN 468,73
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

BDDK'dan normalleşme hamlesi! Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosu düzenlemesini yürürlükten kaldırdı.

Abone ol

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, aktif rasyosı hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararları'nın 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Nisan ayında uygulanması kararlaştırılan aktif rasyosu mayıs ayından itibaren yürürlükteydi. Daha önce normalleşme adımları kapsamında ağustos ve eylül aylarında aktif rasyosu revize edilmişti.

Düzenlemede daha önce iki kere esnekliğe gidilmiş, bankaların uygulamaya yüzde 100 uygunluk şartı önce yüzde 95'e sonra yüzde 90'a indirilmişti.

Aktif rasyosu nedir?

Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor.

Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2021'de ortalama maaş zammı yüzde 17 olacak! Özel sektörde çalışanlar dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürdü
Aslı Ilıcak DEVA Partisi'nin İstanbul yönetimine girdi! İşte o liste
Son dakika İzmir'e yeni koronavirüs yasakları geldi
Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı! Yükseliş sürüyor
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız
Sakarya'da 15 yaşında genç üvey babasını öldürdü! Bakın neden yapmış
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev
Bakan Ruhsar Pekcan'dan esnafa müjde! Yeni bir çalışma daha başlattık
Bülent Arınç görevi nedir 2020 Bülent Arınç ne yapıyor?
Uşak'ta 16 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü! Üzerine yapıştı
ABD'li uzmandan dikkat çeken rapor: Türkler kazandı
Bülent Arınç kimdir aslen nereli eşi Münevver Arınç kimdir?
Yorumlar