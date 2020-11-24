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ABD'de kilisede bıçaklı saldırı düzenleyen zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

ABD'nin California eyaletinde kilisede bıçaklı saldırı düzenleyen kişi gözaltına alındı. 

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San Jose polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, California'nın San Jose kentindeki bir kilisede, bıçakla saldırdığı 2 kişinin ölümüne neden olan zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini belirtildi.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, Twitter'daki paylaşımında, bir kilisede bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Liccardo, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırı anında kilisede dini tören yapılmadığını, yalnızca evsizlerin soğuktan korunmak için kiliseye alındığını belirtmişti.

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