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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den faiz çıkışı! Gelin şu saçmalığını terk edin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Akşener, hükümete seslenerek, "Gelin şu, 'faiz sebeptir, enflasyon sonuç' saçmalığını terk edin." dedi. Akşener, ayrıca Libya'da Türk gemisine yapılan baskına tepki gösterdi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Libya'da Türk gemisine yapılan baskına tepki gösteren Akşener,  "Akdeniz’de yaşanan olay, bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir." dedi.

Akşener iktidara seslenerek "Gelin şu, “faiz sebeptir, enflasyon sonuç” saçmalığını terk edin. Yanlış teşhis, yanlış tedavi demektir. Hastalığı yenmek için, önce teşhisi doğru yapmak lazım. Ne var ki, Sayın Erdoğan hatada ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Önceki gün Akdeniz’de yaşanan olay, bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir.

Çünkü, uluslararası sulardaki bir gemi, bayrağını taşıdığı ülkenin toprağı kabul edilir. Herhangi bir şüphe olması durumunda, yapılması gereken, Türkiye’ye bilgi verilmesi, Türk makamlarının da gerekli prosedürü çalıştırmasıdır.

Hükümete faiz çağrısı

Gelin şu, “faiz sebeptir, enflasyon sonuç” saçmalığını terk edin. Yanlış teşhis, yanlış tedavi demektir. Hastalığı yenmek için, önce teşhisi doğru yapmak lazım.

Ne var ki, Sayın Erdoğan hatada ısrar ediyor. Fazla geriye gitmeye gerek yok. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin başladığı Temmuz 2018’den bu yana, Türkiye ekonomisinin, ekonomik göstergelerine göz atmak yeterli.

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