Avcılar'da 12 yaşındaki çocuğa tacizin sorumlusu o sapık tutuklandı
AVCILAR'da Ukraynalı aileye sokak ortasında tacizde bulunan sapık, her yerde aranıyordu. Polis çok geçmeden şahıs Gökmen D.'yi yakalayıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Mahkemede çıkarılan zanlı 'çocuğun cinsel istismarı suçu'ndan tutuklandıAbone ol
Olay geçtiğimiz Cumartesi Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde meydana gelmişti. Akrabalarını ziyarete gelen Ukraynalı aile yolda yürürken 12 yaşındaki kız çocuğu tacize uğramıştı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran anne, kızını taciz eden sapığa tepki göstermişti.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntünün ardından Avcılar polisi harekete geçti. kısa sürede zanlının kimliğini tespit eden polis ekipleri Gökmen D. isimli tacizciyi Esenler’de yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlı ifade işlemlerinin ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı 'çocuğun cinsel istismarı suçu'ndan tutuklandı.