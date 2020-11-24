Gaziantep'te operasyon! Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi M.F.C.'nin, İslahiye'de olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, FETÖ üyesinin Serinevler Mahallesi'nde gizlendiğini saptadı. İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve sorgulaması tamamlanan M.F.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.