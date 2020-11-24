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Ekonomide kritik zamanlar! Mevduat faizleri yüzde 15'e yükseldi

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e yükseltmesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. TL mevduat faizlerinde yüzde 15 seviyesi görülmeye başlandı.

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Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarmasının ardından, mevduat faizindeki hareketlenme de sürdü.

Bankaların 10 bin TL mevduata verdiği ve en çok tercih edilen 32 günlük vadede mevduat faizi yüzde 15'e ulaştı. TL üzerinden kullandırılan ticari kredi faizi de geçen hafta itibariyle yüzde 17 sınırına dayandı.

Analistler iyimser

Dünya'nın aktardığı habere göre, Türk Lirası'nda son iki haftadır yaşanan değer kazancı süreci bu hafta başında tepki alımlarıyla duraksamış olsa da gerekli hamleler yapıldığında ve enflasyon beklentilerinde düzelme gözlendiğinde TL mevduata yönelimin olabileceği konusunda analistler iyimser.

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