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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Öğretmenler Günü mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak yetiştirdikleri ve yetiştirecekleri nesiller için teşekkürlerini iletti.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile mesaj yayınladı. Mesajında, öğretmenlerin yüce bir mesleği ifa ettiklerini, kalkınmanın ve çağdaş bir ülke olmanın temel şartının, eğitim ve öğretim olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bir ulusun, medeni ülkeler düzeyine ulaşmasının, eğitim ve öğretimin başarısı ile mümkün kılınacağının altını çizerek “Eğitimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi tek başına yeterli değildir. Esas olan, bunların yanında, öğretmenlerin gönlündeki sevgi ve eğitim aşkıdır” ifadelerine yer verdi.

Öğretmenlik mesleğinin değerini “insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen ve bunu gönülden yapan kahramanların mesleği” cümlesiyle vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmenler günüyle öğretmenin toplumdaki yeri, önemi ve değerinin perçinlendiğini ifade ederek “Öğretmenler Günü, fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha anlamamızı sağlayan önemli bir gündür” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Yüce Önder Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım tarihinin, 1981 yılından bu yana her yıl, Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de, “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmakta olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, Öğretmenler Günü vasıtasıyla öğretmenlerin değer ve öneminin idrak edilmesi için bir fırsat olacağı temennisini dile getirdi.

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