Doğu Perinçek'ten Akşener'e 'Demirtaş' yanıtı bu işlere burnunu sokuyor ve çok yanlış

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YİK üyesi Bülent Arınç'ın 'Demirtaş ve Kavala' sözlerine yönelik değerledirme yapan Meral Akşener'e tepki gösterdi. Perinçek, 'Bu yargının işidir. Akşener de aynı şekilde bu işlere burnunu sokuyor ve çok yanlış' dedi.

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'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuksuz yargılanmalarını gerektiği' düşüncesini dile getiren Bülent Arınç'ın sözleri siyaset arenasını hareketlendirdi. Arınç’ın sözlerine "Bütün bunlar Türkiye’nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan eliyle. Şimdi benim merakım iktidarın küçük ve diğer yani Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek'in ne diyeceği konusu, bizden önce onları merak ediyorum" yorumunu yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten sert tepki geldi.

“Demirtaş hakkında hüküm var, ancak darbe ortamında tahliye edilir'

Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Merkezi’nde bugün yaptığı açıklamada Meral Akşener’e şu sözlerle yanıt verdi:

“Sayın Akşener'in şunu sorması lazım: 'Mahkeme ne diyecek?' Bunlar yargının konusudur. Bu noktada benim ne söyleyeceğim değil hâkimlerin ne söyleyeceği önemli. Akşener'in Türkiye’nin anayasa geleneğini öğrenmesi gerekiyor.

Tabii Selahattin Demirtaş'ı ayırmak lazım. Demirtaş hakkında hüküm var. Diğer davalardan da yargılanıyor. ‘Demirtaş'ı tahliye edecekler’ diyorlar. Türkiye'de bir darbe yapılır, anayasa ortadan kaldırılmaya çalışılırsa ancak o zaman Selahattin Demirtaş tahliye edilir. Onun için Demirtaş için tahliye talebi bir gevezeliktir.

Çünkü anayasamızın önemli hükümlerinden biri, yürümekte olan soruşturma ve kovuşturmalara müdahale olamaz. Bu yargının işidir. Türkiye'de Biden tayfası bu tür işlere burunlarını sokuyorlar. Arınç'la benzer sözler söylemem mümkün değil. Akşener de aynı şekilde bu işlere burnunu sokuyor ve çok yanlış.”

“Erken seçim çağrısı sokak hareketlerinin parçasıdır''

Erken seçim ihtimali üzerinde de görüşlerini aktaran Perinçek şunları kaydetti:

“Erken seçime kim karar verecek? CHP ve Biden vermeyecek. Erken seçim kararını iktidar alabilir. Biden'in yıkmak istediği iktidar neden erken seçim istesin! Meclis’te AK Parti ve MHP oyları zaten çoğunlukta. Erken seçim çağrısı, sokak hareketleri planının bir parçasıdır. Devamında ‘iktidar seçime gitmiyor, Anayasa gayrimeşru. Bunların devrilmesi gerekir’ diyecekler.”