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Antalya'da ormanda suçüstü yakalandılar! Kurdukları sistem görenleri şaşırttı.

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da kaçak kazı yapan iki kişi Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 15 metre derinlikte çukur açan şüphelilerin çukur İçerisine alüminyum boru ve fan ile havalandırma yaptıkları, kazı esnasında gaz maskesi kullandıkları, ve çukura giriş çıkış ve kazılan malzemeleri boşaltmak için makaralı asansör sistemi kurdukları tespit edildi.

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Edinilen bilgiye göre Kemer ilçesi Beycik mahallesi Gökbeli mevkiinde Ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Tekirova Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri olay yerinde Y.S (61) ve A.B (60) İsimli şahısları kaçak kazı yaptıkları esnada suç üstü yakaladı. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde şahısların küçük tepe üzerinde yaklaşık olarak 15 metre derinliğinde çukur kazdıkları çukur İçerisine aliminyum boru ve fan ile havalandırma yaptıkları, kazı esnasında gaz maskesi kullandıkları, ve çukura giriş çıkış ve kazılan malzemeleri boşaltmak için makaralı asansör sistemi kurdukları tespit edildi.

Şahısların kazdıkları çukurdan hedeflerine ulaşamayacakları anladıkları ve tepenin yanından tünel kazarak hedeflerine gitmeye başladıkları sırada yakalandıkları belirlendi. Olay ile ilgili olarak olay yeri ve çevresinde Antalya müze müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede kazı yapılan yerin 50 metre yakınında kaya mezar ve antik çağa ait yerleşim olduğuna dair kalıntılar tespit edildi. Olay yerinde bulunan suç aletleri olan kürek, kazma, murç, Hilti uçları, gaz maskeleri, testere, çekiç, fanlar, makara, çekecek cırcıra el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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