7 yaşındaki çocuğu zindana hapsetti 52 gün boyunca beynini yıkamış
RUSYA'da yedi yaşındaki bir çocuğun pedofili şüphelisi tarafından 52 gün boyunca rehin tutulduğu ortaya çıktı.
RUSYA'nın Gorki bölgesinde, eylül ayından beri kayıp olduğu bildirilen bir çocuk, Rus Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Çocuğun, 26 yaşındaki sapık tarafından kaçırıldığı ve alıkonulduğu ortaya çıktı.
Çocuk, kurbanına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 26 yaşındaki Dmitry Kopylov tarafından kaçırılırken eve yürüyordu.
Gelen istihbarata dayanarak Interpol tarafından kurtarılan çocuk, ailesiyle tekrar bir araya geldi. Rus özel kuvvetleri çelikten yapılmış kapıyı kesti ve çocuğun tutulduğu sığınağa girmek için pencereyi kırdı.
"Beyni yıkanmış" çocuk, özel kuvvet ekipleri içeri girdiklerinde başta neşeyle güldü ama sonra ağlamaya başladı.