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Son dakika Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı zimmet soruşturması

Zimmet iddiası nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, tutuklandı. Aksoy, dün gözaltına alınıp tekrar serbest bırakılmıştı.

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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu da bunun üzerine Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Gözaltına alındı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı, gözaltına alınmıştı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksoy hakkında karar çıktı.

Aksoy, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksoy, dün gözaltına alınıp tekrar serbest bırakılmıştı.

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