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Tuzla'da feci olay! Aziz Yıldırım'a ait tersanede koruma polisi tersane çalışanını vurdu

TUZLA'da Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a ait tersanede koruma polisinin silahından çıkan kurşun tersanede şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Kerim Karahan'ı kalbinden yaraladı. Karahan hayatını kaybetti.

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Tuzla'da iddialara göre Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a ait tersanede, koruma polisi A.Y.Y, doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi odada bulunan ve tersanede şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Kerim Karahan'ı kalbinden yaraladı. Tersanenin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Koruma polisi, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Acı haberi alan Karahan'ın yakınları hastaneye akın etti. Babası Temel Karahan ve anne Emine Karahan ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Emine Karahan tekerli sandalyeye konuldu. 

"Olayın aydınlatılmasını istiyoruz"

Kerim Karahan'ın kuzeni Seyit Çiçek, "Anlatılan şey, korumaların silah temizlemesi. Orası korumaların silah temizleme yeri değildir, toplumun içinde veya başka bir yerde. Savcıların bu olayı araştırmasını ve olayın aydınlatılmasını istiyoruz." dedi.

Çiçek "Babası da kovid hastasıydı. Kendisini karakoldan, şuradan buradan izin alarak buraya getirdik. Zaten ölüm haberini alınca evde zor zapt ettik. Annesinin de kronik rahatsızlığı var" şeklinde konuştu.  Karahan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderileceği öğrenildi.

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